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Eğitim 2021 LGS kontenjanları son dakika
Eğitim

2021 LGS kontenjanları son dakika

LGS kontenjanları yüzdelik dilimleri açıklandı | Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarının ardından yüzdelik dilimler ve taban puanlarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, 2021 Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 11:33:00 -
2021 LGS kontenjanları son dakika

6 Haziran’da LGS’ye girenlerin merakla beklediği sonuçlar 30 Haziran’da açıklandı. Peki, okulların yüzdelik dilimledi taban puanları belli oldu mu?

2021 LGS kontenjanları son dakika

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.  MEB’ten yapılan açıklamada, “2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı. Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı” denildi.

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