Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt sonuçları 16 Eylül’de açıklandı. Kayık işlemleri ise 19 Eylül 22.45’te sona erdi. Kayıt yaptırmayanların ardından 1. yedek yurt sonuçları ilan edildi. Peki, 1.yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 KYK yurt 1. yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül'de sona erdi. KYK yurt sonuçları ise 16 Eylül'de ilan edildi. Adaylar e devlet üzerinden yurt kayıtlarını 19 Eylül 22.45'e kadar yapabildi. E kayıt işlemlerini yapanların haklarını kaybetmemeleri için ilk ödemelerini son olarak 19 Eylül'e kadar yapması gerekiyordu. İlk kayıtların tamamlanmasının ardından 1.yedek sonuçları ilan edildi.

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İkinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.