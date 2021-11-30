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Eğitim 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK kredi burs sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK kredi burs sonuç sorgulama ekranı

2021 KYK sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri 8-10 Kasım tarihlerinde KYK burs başvurusunda bulundu. Milyonlarca üniversiteli KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 18:04:00 -
2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK kredi burs sonuç sorgulama ekranı

Üniversite öğrencileri eğitim hayatları boyunca burs ve öğrenim kredisine ihtiyaç duyabiliyor. Pek çok öğrenci kasım ayı başında burs ve kredi başvurusunda bulundu. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman açıklanır?

2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK kredi burs sonuç sorgulama ekranı

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden, “En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

2020 yılında başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçların 10 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden ilan edilecek.

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