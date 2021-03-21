2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?

Devlet kurumlarında çalışacak olan memur adayları, 2021 KPSS’ye hazırlanırken sınav ve başvuru tarihlerini de araştırıyorlar. Peki 2021 KPSS sınav tarihi ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

2021 KPSS sınav tarihleri

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılması planlandı.

2021 KPSS başvuru tarihleri

KPSS başvuruları 28 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Başvurular bu tarih arasında online olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.