Kısa bir süre önce 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti. 2021 KPSS puanına sahip olan öğretmenler ise yeni atamaların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2021 KPSS puanıyla öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’de açıklamalarda bulundu. Pek çok öğretmenin merakla beklediği 2021 KPSS puanına göre atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Özer, “Mutlaka atama yapılacaktır. Bu konuyla ilgili bir gelişme olursa, kamuya duyuracağız” dedi.