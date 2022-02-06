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Eğitim 2021 KPSS puanıyla öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Eğitim

2021 KPSS puanıyla öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2021 KPSS puanı öğretmen atama tarihi! 2021 yılında KPSS'ye giren öğretmenler ne zaman atama yapılacağını, kontenjanın belli olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-02-06 18:15:00 -
2021 KPSS puanıyla öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Kısa bir süre önce 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti. 2021 KPSS puanına sahip olan öğretmenler ise yeni atamaların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2021 KPSS puanıyla öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’de açıklamalarda bulundu. Pek çok öğretmenin merakla beklediği 2021 KPSS puanına göre atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Özer, “Mutlaka atama yapılacaktır. Bu konuyla ilgili bir gelişme olursa, kamuya duyuracağız” dedi.

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