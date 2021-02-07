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Eğitim 2021 KPSS konuları nelerdir? KPSS konu dağılımı
Eğitim

2021 KPSS konuları nelerdir? KPSS konu dağılımı

2021 KPSS tarihinin belli olmasının ardından öğrenciler konu dağılımını araştırıyorlar. Peki 2021 KPSS konuları nelerdir? KPSS konu dağılımı nasıl? İşte 2021 KPSS konu dağılımı…

Yeniakit Publisher
2021-02-07 15:54:00 -
2021 KPSS konuları nelerdir? KPSS konu dağılımı

2021 KPSS Lisans sınavına hazırlanan adaylar, sınavda çıkacak olan konuları merak ediyorlar. KPSS’ye girecek olan adaylar için KPSS konu dağılımlarını hazırladık. ÖSYM müfredatı göz önünde tutularak en güncel konular şu şekilde biliniyor:

Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)

Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

Genel Yetenek Sınavında 60, Genel Kültür Sınavında 60 soru yöneltilecektir.

KPSS Türkçe konuları

Paragrafta Anlam

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri

Ses Bilgisi

Yapı Bilgisi

Sözcük Bilgisi

Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Sözel Mantık

Anlatım Bozuklukları

KPSS Matematik konuları

Temel Kavramlar

Asal Çarpanlara Ayırma

Bölme – Bölünebilme Kuralları

Rasyonel Sayılar

OBEB – EKOK

Ondalık Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Faktöriyel

Çarpanlara Ayırma

Oran – Orantı

Denklem Çözme

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi – Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Grafik Problemleri

Bağıntı ve Fonksiyon

Modüler Aritmetik

Kümeler

Kombinasyon

permutasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

Şekil Yetenek

KPSS Geometri konuları

Üçgende Açılar

Doğru Açılar

Özel Üçgenler

Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları

Açıortay-Kenarortay Bağlantıları

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Dörtgenler

Çokgenler

Çember

Daire

Analtik Geometri

Katı Cisimler

KPSS Tarih konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk-İslam Tarihi

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

Cumhuriyet Dönemi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Coğrafya konuları

Türkiye Coğrafi Konumu

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü

Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü

Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası

Toprak Ve Doğa Çevre

Türkiye Ekonomik Coğrafyası

Tarım

Hayvancılık Ve Orman

Madenler Ve Enerji Kaynakları

Sanayi

Ticaret

Ulaşım

Turizm

Türkiye Bölgeler Coğrafyası

KPSS Vatandaşlık konuları

Anayasal Gelişmeler

Hukuka Giriş

Temel Haklar

Genel Esaslar

Yasama

Yürütme

Yargı

İdari Yapı

Güncel

Uluslararası Örgütler

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