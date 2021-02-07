2021 KPSS konuları nelerdir? KPSS konu dağılımı
2021 KPSS tarihinin belli olmasının ardından öğrenciler konu dağılımını araştırıyorlar. Peki 2021 KPSS konuları nelerdir? KPSS konu dağılımı nasıl? İşte 2021 KPSS konu dağılımı…
2021 KPSS Lisans sınavına hazırlanan adaylar, sınavda çıkacak olan konuları merak ediyorlar. KPSS’ye girecek olan adaylar için KPSS konu dağılımlarını hazırladık. ÖSYM müfredatı göz önünde tutularak en güncel konular şu şekilde biliniyor:
Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru
Genel Yetenek Sınavında 60, Genel Kültür Sınavında 60 soru yöneltilecektir.
KPSS Türkçe konuları
Paragrafta Anlam
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Noktalama İşaretleri
Ses Bilgisi
Yapı Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Sözel Mantık
Anlatım Bozuklukları
KPSS Matematik konuları
Temel Kavramlar
Asal Çarpanlara Ayırma
Bölme – Bölünebilme Kuralları
Rasyonel Sayılar
OBEB – EKOK
Ondalık Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Faktöriyel
Çarpanlara Ayırma
Oran – Orantı
Denklem Çözme
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi – Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Grafik Problemleri
Bağıntı ve Fonksiyon
Modüler Aritmetik
Kümeler
Kombinasyon
permutasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
Şekil Yetenek
KPSS Geometri konuları
Üçgende Açılar
Doğru Açılar
Özel Üçgenler
Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Dörtgenler
Çokgenler
Çember
Daire
Analtik Geometri
Katı Cisimler
KPSS Tarih konuları
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk-İslam Tarihi
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Cumhuriyet Dönemi
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS Coğrafya konuları
Türkiye Coğrafi Konumu
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü
Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
Toprak Ve Doğa Çevre
Türkiye Ekonomik Coğrafyası
Tarım
Hayvancılık Ve Orman
Madenler Ve Enerji Kaynakları
Sanayi
Ticaret
Ulaşım
Turizm
Türkiye Bölgeler Coğrafyası
KPSS Vatandaşlık konuları
Anayasal Gelişmeler
Hukuka Giriş
Temel Haklar
Genel Esaslar
Yasama
Yürütme
Yargı
İdari Yapı
Güncel
Uluslararası Örgütler