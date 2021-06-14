Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların katıldığı KPSS 2021 başvuru ücreti araştırılıyor. KPSS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL

Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL

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KPSS başvuruları için son gün ne zaman?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı! Başvurular 14 Haziran tarihinde yani bugün sona erecek.