2021 Kış lastiği ne zaman sona eriyor?

1 Aralık 2020 tarihinden bu yana devam eden ticari araçlara kış lastiği zorunluluğunun ne zaman biteceği merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından kış lastiği denetimleri yapılıyor. Kış lastiği bulunmayan ticari araç sahiplerine 835 TL ceza kesiliyor. Peki kış lastiği ne zaman sona eriyor? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Yaklaşık 4 aydır ticari araçlar için zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması, hususi araçlar için zorunlu değil. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.