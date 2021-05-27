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Eğitim 2021 kaymakamlık başvuruları ne zamana kadar alınacak? Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021?
Eğitim

2021 kaymakamlık başvuruları ne zamana kadar alınacak? Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021?

Kaymakamlık sınavı kaymakam adayları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM 2021 kaymakamlık sınavı başvuru tarihlerini açıkladı. Buna göre 2021 kaymakamlık sınavı 10 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Peki 2021 kaymakamlık başvuruları başladı mı? kaymakamlık başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 kaymakamlık başvuruları ne zamana kadar alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:37:00 - 2021-05-27 13:38:21
2021 kaymakamlık başvuruları ne zamana kadar alınacak? Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021?

ÖSYM’den  2021-Kaymakamlık başvurusu açıklaması geldi. 2021-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde  uygulanacaktır. Sınava başvurular, 26 Mayıs - 02 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.  Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-Kaymakamlık Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021 kaymakamlık sınav başvuru kılavuzu için tıklayın

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