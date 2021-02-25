2021 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı almanın şartları nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Ocak ayı işsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamadan sonra vatandaşlar işsizlik maaşı ile ilgili detayları merak etmeye başladı. 2021 İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Her sene asgari ücrete göre değişim gösteren işsizlik maaşı bu sene de farklılaştı. Bu değişime göre 2020 senesinde 1168 TL olan işsizlik maaşı 2021 yılında 1420 TL'ye çıktı. Vatandaşlar son 4 aylık sürede aldıkları maaşa göre de farklı işsizlik maaşları alabiliyorlar. Bu kaideye göre 2020 yılında 1389 TL alanların işsizlik maaşı 1688 TL'ye, 2336 TL alanların maaşı ise 2840 TL'ye yükseldi.

İşsizlik maaşı almanın şartları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde olmak şartıyla en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine bizzat giderek ya da online olarak www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içinde başvurulmaması durumunda, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.