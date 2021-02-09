2021 İOKBS başvuruları başladı mı? İOKBS bursluluk sınavı başvuru 2021

İOKBS sınavı başvuruları ne zaman 2021? İOKBS 2021 bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? MEB İOKBS başvuru şartları neler? Milli Eğit Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı takvimini yayınladı!

2021 bursluluk sınavı başvuruları için beklenen açıklama MEB'den geldi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Bakanlık tarafından yayınlandı. İOKBS kılavuzuna göre, bursluluk sınavı başvuru işlemleri 8-26 Şubat tarihlerinde tamamlanacak. MEB takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları ise 18 Haziran'da MEB'in internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İOKBS bursluluk sınav başvurusu nasıl yapılır?

İOKBS başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavı başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İOKBS bursluluk sınav başvuru şartları neler?

İOKBS sınavına kimler katılabilir? İOKBS bursluluk sınavına kimler girer? İşte İOKBS bursluluk sınav şartları:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

İOKBS sınavı ne zaman?

MEB takvimine göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başlayıp tek oturumda tamamlanacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS 2021 başvuru kılavuzu için tıklayın