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Eğitim 2021 İlahiyat fakültesi sıralama | Üniversite İlahiyat taban puanları
Eğitim

2021 İlahiyat fakültesi sıralama | Üniversite İlahiyat taban puanları

YKS sınav tarihinin yaklaşmasıyla beraber iyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler, istedikleri bölümün taban puanlarını araştırıyorlar. En çok tercih edilen bölümlerden biri olan İlahiyat bölümünün taban puanları merak ediliyor. İşte 2021 Üniversite İlahiyat taban puanları ve İlahiyat fakültesi sıralama…

Yeniakit Publisher
2021-03-23 16:12:00 -
2021 İlahiyat fakültesi sıralama | Üniversite İlahiyat taban puanları

ÖSYM tarafından düzenlenen, üniversiteye geçmek isteyen öğrencilerin katılacağı YKS sınav tarihi gün geçtikçe yaklaşıyor. Bununla beraber öğrenciler, tercih etmek istedikleri bölümün taban puanlarını araştırıyorlar. İlahiyat başarı sıralaması, ilahiyat taban puanları, ilahiyat bölümü puanları merak ediliyor.

2021 İlahiyat fakültesi sıralama ve İlahiyat taban puanları

YÖK Atlas taban puanları için tıklayın

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