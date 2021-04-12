2021 İBB Ramazan yardımı | İBB Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?
Her Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine belediyeler tarafından yardım yapılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ikamet eden vatandaşlar, İBB Ramazan yardım koli başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, İBB Ramazan erzak yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayı, verilen nimetlerin değerini hatırlatan ve ihtiyaç sahiplerinin hakkını gözetmemizi hatırlatan bir aydır. Ramazan ayına girmemize çok az bir süre kala ihtiyaç sahipleri Ramazan ayında verilen yardımlara nasıl başvuru yapacağını ve hangi kurumların Ramazan yardımı yapacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
İBB Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan koli yardımını birçok belediye ve vakıf yapmaktadır. İBB Ramazan kolisi gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bağlı oldukları mahalle muhtarları ile irtibata geçebilirler. Ayrıca 153 Çağrı Merkezi ile Ramazan'da yardım talebinde bulunabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Sosyal Yardım Kartı ile nasıl yardım alınır? Edirnekapı, Üsküdar (Selimiye) ve Büyükçekmece'deki (iletişim noktası) Sosyal Yardım Birimine veya 444 00 93 telefon numarası üzerinden, bizzat müracaat ederek kayıtları alınan ailelerimiz, ekiplerimiz tarafından tespitleri yapılıp değerlendirmeye alınır. Yardım kararı çıkan vatandaşlarımız yardımlarını anlaşmalı zincir marketlerde kullanabilmektedir.
Hangi kurumlar Ramazan koli yardımı yapıyor?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV
İHH Vakfı
Türk Kızılayı
Beşir Derneği
Belediyeler
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Bütün valilik ve kaymakamlıklar
İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyelerine