2021 İBB Ramazan yardımı | İBB Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ramazan ayı, verilen nimetlerin değerini hatırlatan ve ihtiyaç sahiplerinin hakkını gözetmemizi hatırlatan bir aydır. Ramazan ayına girmemize çok az bir süre kala ihtiyaç sahipleri Ramazan ayında verilen yardımlara nasıl başvuru yapacağını ve hangi kurumların Ramazan yardımı yapacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İBB Ramazan koli yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ramazan koli yardımını birçok belediye ve vakıf yapmaktadır. İBB Ramazan kolisi gıda yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle bağlı oldukları mahalle muhtarları ile irtibata geçebilirler. Ayrıca 153 Çağrı Merkezi ile Ramazan'da yardım talebinde bulunabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Sosyal Yardım Kartı ile nasıl yardım alınır? Edirnekapı, Üsküdar (Selimiye) ve Büyükçekmece'deki (iletişim noktası) Sosyal Yardım Birimine veya 444 00 93 telefon numarası üzerinden, bizzat müracaat ederek kayıtları alınan ailelerimiz, ekiplerimiz tarafından tespitleri yapılıp değerlendirmeye alınır. Yardım kararı çıkan vatandaşlarımız yardımlarını anlaşmalı zincir marketlerde kullanabilmektedir.

Hangi kurumlar Ramazan koli yardımı yapıyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV

İHH Vakfı

Türk Kızılayı

Beşir Derneği

Belediyeler

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Bütün valilik ve kaymakamlıklar

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