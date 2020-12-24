2021 emekli maaş zammında son durum ne?

2021 yılına az bir zaman kala özellikle emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu oldu. Yeni yıla kısa bir süre kala 2021 ocak emekli zam oranı en çok merak edilen konulardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Peki, Emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli maaşı ne kadar 2021? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? 2021 ocak emekli zam oranı

Emekli maaşı ne kadar olacak?

2021 emekli zammı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak.

İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılmaktadır. Memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırılmakta.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor.