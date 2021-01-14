2021 EKPSS kura tercihleri başladı mı? ne zaman ve nasıl yapılacak? Kimler başvurabilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Engelli memur alımı bekleyen binlerce aday için 2.140 kadro alımı yapılacak.Henüz tercihlerini yapmamış olan adaylar kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için,2018 veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

EKPSS tercih kılavuzu yayınlanmasıyla birlikte engelli memur alımı başvuruları başladı.Kamuda memur olarak çalışmak isteyen binlerce engelli aday, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih sürecini merak ediyor.Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2021 EKPSS tercih kılavuzuyla birlikte kadro dağılımı,başvuru koşulları da belli oldu.Tam 2140 kişilik kadroya yapılacak olan atamalarda tercih kılavuz bilgileri dikkate alınacak.Peki EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu ve tüm detaylar…

EKPSS tercikleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

EKPSS tercih maratonu başlıyor.Yayınlanan kılavuzda adaylar, 13-19 Ocak 2021 tarihi arasında Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır ifadesi kullanıldı. Detaylar şöyle;

Başvuru şartları…

“EKPSS kurası için başlayan başvurular, 13-19 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.Kuraya, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) mezunu olan ya da bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek.Ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi il müdürlükleri tarafından düzenlenecek.Ön kabul ve taahhüt beyanı belgesinde adayın isim,soy isim,engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen engel gurubu, adayın TC Kimlik No,yerleştirme türü bilgileri doldurulacak.Adaylar,başvuru tarihleri içerinde bu belge ile birlikte ÖSYM başvuru merkezine başvuruda bulunacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen "Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bu belgeye sahip olan engelli adaylar, kuraya katılmak için başvuruda bulunabilecekler.