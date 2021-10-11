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Spor 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Basketbol Milli Takımı ikinci oldu
Spor

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Basketbol Milli Takımı ikinci oldu

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Basketbol Milli Takımı, ikinci oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 08:55:00 -
2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Basketbol Milli Takımı ikinci oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara kentindeki 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın son gününde milli takım, finalde ev sahibi İtalya'ya 21-12 yenildi.

Şampiyona sonrası milli takım teknik heyeti ve sporcularıyla bir araya gelen Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Sizler bu zorlu mücadelelerle finale çıkarak tarihi bir başarı elde ettiniz, bizlerin gönlünde gerçek birer şampiyon oldunuz. Moral bozmak yok, tarihimizde ilk defa bu büyük başarıyı sizlerle yakalayarak Avrupa ikinciliği elde ettik. İnşallah diğer şampiyonada bu başarımızı Avrupa şampiyonu olarak taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

 

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