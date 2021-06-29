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Eğitim 2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM DGS sınav yerleri açıklandı mı?
Eğitim

2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM DGS sınav yerleri açıklandı mı?

DGS ne zaman DGS’ye kaç gün kaldı? Önlisans eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin DGS heyecanı başladı. DGS’ye girecek olanlar sınava ne kadar kaldığını, sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. DGS sınav giriş yerleri sorgula | DGS ne zaman ayın kaçında?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 14:00:00 -
2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM DGS sınav yerleri açıklandı mı?

Önlisans öğrencileri ya da mezunları lisans eğitimine geçmek için DGS’ye hazırlanıyor. Temmuz ayı öncesinde pek çok kişi sınavın ne zaman yapılacağını, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM DGS sınav yerleri açıklandı mı?

2021 yılı DGS başvuruları 21 Mayıs-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınav ise 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Giriş yerleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. Birkaç gün içerisinde DGS sınav giriş yerlerine ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabilecek. DGS'de 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS sonuçları ise 13 Ağustos 2021’de açıklanacak.

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Eğitim

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