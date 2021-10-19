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Eğitim 2021 DGS ek tercih işlemleri ne zaman bitiyor, sona eriyor?
Eğitim

2021 DGS ek tercih işlemleri ne zaman bitiyor, sona eriyor?

DGS ek tercih ne zaman biter? DGS’ye giren ve ek tercihleri bekleyen adaylar 15 Ekim’de başvuru işlemlerine başladı. Adaylar tercih işlemlerinin ne zamana kadar yapabileceklerini araştırıyor. Peki, DGS ek tercih işlemleri bitti mi? DGS ek tercihleri ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:38:00 -
2021 DGS ek tercih işlemleri ne zaman bitiyor, sona eriyor?

İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler temmuz ayında DGS’ye girdi. DGS ek tercihleri içinse süreç 15 Ekim’de başladı. Peki, DGS ek tercih işlemleri ne zaman sona erecek?

2021 DGS ek tercih işlemleri ne zaman bitiyor, sona eriyor?

DGS ek tercih tarihlerini bekleyenler son başvuru tarihini araştırmaya başladı. DGS ek tercih işlemleri 15 Ekim 2021 saat 10.00 itibariyle başladı. 2021-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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