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Eğitim 2021 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
Eğitim

2021 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak? sorusu binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. DGS 2021 takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, 2021 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 21:38:00 -
2021 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM, tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 2021 DGS başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler iki yıllık üniversite öğreniminin ardından 4 yıllık eğitime tamamlamak amaçlı DGS sınavına girecek.

2021 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS 2021 ne zaman?

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

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