2021 Dakar Rallisi’ne doğru

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinin son şampiyonu Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, Nasser El-Attiyah ve Stephane Peterhansel gibi önemli isimler mücadele edecek.

Redd Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayacak yarış, 12 etaptan oluşacak ve 15 Ocak'ta yine Cidde'de sona erecek.

Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış bu yıl 43. kez düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda şampiyonlar belli olacak.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yarışta araçlar biri özel almak üzere 12 etabı geride bırakmaya çalışacak. Dakar Rallisi, 15 Ocak 2021’de yine Cidde’de tamamlanacak.

2021 Dakar Rallisi'nin parkuru ve yarış hakkında ayrıntılı bilgiye RedBull.com/Dakar2021 adresinden ulaşılabiliyor.

Rallinin son şampiyonu Carlos Sainz, fiziksel ve mental olarak kendisini hazır hissettiğini belirterek, "Dakar Rallisi'ne kendimi çok iyi hazırladım. Aracım da şu an gayet iyi durumda. Dakar Rallisi çok zorlu bir yarış. Bu sebeple hem rakiplerime hem de Dakar'a büyük saygı duyuyorum. Kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl ikinci sırayı elde eden Peterhansel ise Dakar Rallisi'nin çok özel bir yarış olduğunu vurgulayarak, "Bu sene yarışı kazanabilir miyiz. Tabii ki zor. Ama hem ben idmanlıyım hem de aracım bu Dakar'a hazır. Geçen sene Carlos Sainz ve ben, podyuma çıkarak takımımızın iki aracını da zirveye taşımıştık. Bu sene de kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz kariyerinin 3. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişirken, diğer Red Bull sporcuları Nasser El-Attiyah ikinci, Stephane Peterhansel ise üçüncü olmuştu. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master, Dakar Rallisi'nde zirveyi kimseye kaptırmamıştı.



