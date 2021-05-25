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Yaşam 2021 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Yaşam

2021 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban bayramına kısa bir süre kala kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarını merak ediyor. 2021 yılında kurban fiyatları ne kadar? 2021 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-25 22:39:00 -
2021 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken 2021 kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. Vatandaşlar gerek küçükbaş gerek büyükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor.

2021 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek.

Kurban bayramı ne zaman?

Bu yıl bayram 20 Temmuz’da başlayacak ve 23 Temmuz’da sona erecek. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram boyunca kurban ibadeti gerçekleştirilecek.

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