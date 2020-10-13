  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 2021 Brüksel Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
Aktüel

2021 Brüksel Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:06:56 -
2021 Brüksel Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

BRÜKSEL (AA) - Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından Brüksel Otomobil Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de yapılmayacak.

Brüksel Otomobil Fuarının organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, otomobil firmalarının çoğunluğunun, Kovid-19 salgını nedeniyle 15-24 Ocak 2021'de yapılması planlanan fuarın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, otomotiv sektörünün şu anda zorlu bir dönemden geçtiği ve katılımcıların salgının etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Brüksel'deki Expo Sergi Merkezi'nde toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletin yanı sıra konsept araçlar beğeniye sunuluyordu.

Fuara son yıllarda ortalama 500-600 bin ziyaretçi katılıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın

Portföy yöneticisi Russ Koesterich, altın ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!
Dünya

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı... O ülkede Ermeniler Türklere saldırdı!

Ermenistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada yönetimi, Türk düşmanı Ermenileri iyice şımarttı. Kanada'da ya..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay