2021 bedelli askerlik sonuçları belli oldu mu?

Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden birkaç adımda tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler 2021 askerlerin yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın, askerlik yerlerini ne zaman açıklayacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik için 2020 başvuru alımları geçtiğimiz 31 Aralık tarihinde tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden alımları sona eren bedelli askerlik başvurusunun ardından, şimdi de celp yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

2021 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişiler, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı ocak ayında e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler.

Bedelli askerlik sonuçları için henüz yeni bir duyuru yapılmadı. Bedelli askerlik başvurusu için yer alan bilgilendirmede bedelli askerlikten yararlanacak yükümlü kişilerin, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacağı yönünde açıklamalar yer almıştı.