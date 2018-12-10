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2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası

- Eleme gruplarının kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek- Türkiye, kura çekimine Yunanistan, Ukrayna, Norveç, Rusya, İzlanda, Galler, İsviçre ve Karadağ'ın yer aldığı 3. torbadan girecek

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:15
2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - 2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi yarın İsviçre'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekiminde Türkiye'yi, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe ile İdari Sorumlusu Fatih Can Günal temsil edecek.

Kura çekiminde ülkeler 6 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan dahil olacak.

Oluşturulan torbalarda yer alan takımlar şöyle:

1. torba: Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Danimarka, Fransa, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan

2. torba: Avusturya, İsveç, Belçika, Slovakya, Polonya, Romanya, Çekya, Hollanda, İsrail

3. torba: Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Norveç, Rusya, İzlanda, Galler, İsviçre, Karadağ

4. torba: Bulgaristan, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Kosova, İskoçya, Makedonya, Belarus, Bosna Hersek

5. torba: Kuzey İrlanda, Arnavutluk, Moldova, Litvanya, Kazakistan, Letonya, Azerbaycan, Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi

6. torba: Lüksemburg, Malta, Estonya, Faroe Adaları, Cebelitarık, Andorra, San Marino, Lihtenştayn


- Statü


Kura çekiminin ardından 8 grupta 6'şar, bir grupta ise 5 ülke mücadele edecek.

Eleme maçları sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar, 2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Eleme gruplarından turnuvaya katılacak diğer takım ise grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

2021 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Macaristan ve Slovenya da şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.

18 Mart 2019'da başlayacak eleme maçları, 13 Ekim 2020'de tamamlanacak. Play-off müsabakaları ise 9-17 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:15
  1. 2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası
  2. Futbol
  3. kura çekimi
  4. türkiye

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