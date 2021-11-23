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Eğitim 2021 AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF ara vize sınavı sonuç sorgulama
Eğitim

2021 AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF ara vize sınavı sonuç sorgulama

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ile öğrenciler katıldıkları vize sınavına ilişkin sonuçları merak etmeye başladı. AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitim alan öğrenciler vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AUZEF öğrencileri 13-14 Kasım tarihleri arasında uygulanılan güz dönemi vize sınavına girmişlerdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklama geldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 08:20:00 - 2021-11-23 08:20:41
2021 AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF ara vize sınavı sonuç sorgulama

İstanbul Üniversitesi tarafından sunulan Açıköğretim Fakültesi eğitiminde öğrencilerinin katılım sağladığı vize sınavlarıyla ilgili olarak AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Eğitim öğretimine İstanbul Üniversitesi AUZEF’te devam eden öğrenciler önümüzdeki günlerde final sınavı hazırlıklarına başlayacaklar. Finalle öncesinde ara sınavların tamamlanması sonrasında gözler sonuç açıklamasına çevrildi. İşte sonuçlar öncesinde son detaylar…

2021 AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntülenecek.

2021 2022 AUZEF sınav tarihleri

Bu yıl gerçekleştirilecek olan diğer sınavların tarihleri ise şu şekilde;

2021 2022 AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 22 - 23  Ocak  2022 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2021 2022 AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

AUZEF başarı not ortalaması

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

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