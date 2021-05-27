3. Dönem için arayışa geçen öğrenciler, AÖL sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını da öğrenmek istiyor. Peki, 2021 AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak?

2021 AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan açık lise kayıt yenileme işlemleri, tam kapanma dönemine denk gelmesi sebebiyle ertelenmişti.

Bu kapsamda AÖL kayıt yenileme işlemlerinin, 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı.

Öğrencilerin, açık öğretim lisesi 3. dönem içerisinde uygulanan sınavlara katılım sağlayabilmesi için bu tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları ve ders seçimlerini yapmaları gerekiyor.

AÖL sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavlarının, 03-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağı belirtildi.