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Eğitim 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Eğitim

2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim lisesi, hayat şartlarından dolayı öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir. 25 Şubat tahinde 1. dönem sınavı yapılan AÖL sınavının 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 10:07:00 -
2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim lisesinde, şubat ayında yapılan online sınavdan sonra öğrenciler 2. dönem sınavının tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınav tarihini açıkladı. 25 Şubat tarihinde yapılan 1.dönem sınavında birtakım sorunlarla karşılaşılmıştı. Aynı sorunların yaşanması adına bir takım önlemler alındığı duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, 2. dönem sınav tarihinin açıklanması bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. dönem sınav tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2. dönem sınav tarihi, 25 Mart 2021 Saat 09.30 da başlayacak olup 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecektir. Sınav elektronik ortamda online olarak yapılacaktır

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