  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aslan'ın Dieng ısrarı sürüyor
HTŞ'den Türkiye açıklaması
Crespo resmen Fenerbahçe'de
Bülent Korkmaz imzaladı
Eğitim 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
Eğitim

2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

AÖF 2021 yaz okulu sınav sonuçları | Binlerce öğrenci AÖF 2021 yaz okulu sınavlarına girdi. Sınavlarını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zamana açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:08:00 -
2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları YÖK'ün kararıyla yüz yüze gerçekleşti. Pazar günü yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman açıklanır?

2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınavları pazar günü tamamlandı. Yaz okulu sınav soru ve cevap anathatı ise 6 Eylül Pazartesi günü erişime açıldı.

YAZ OKULU SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirtilmedi. Konu hakkında bir duyuru yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Sonuçların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce açıklanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay