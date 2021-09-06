2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
AÖF 2021 yaz okulu sınav sonuçları | Binlerce öğrenci AÖF 2021 yaz okulu sınavlarına girdi. Sınavlarını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zamana açıklanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları YÖK'ün kararıyla yüz yüze gerçekleşti. Pazar günü yaz okulu sınavlarına giren öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman açıklanır?
2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınavları pazar günü tamamlandı. Yaz okulu sınav soru ve cevap anathatı ise 6 Eylül Pazartesi günü erişime açıldı.
YAZ OKULU SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirtilmedi. Konu hakkında bir duyuru yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Sonuçların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce açıklanması bekleniyor.