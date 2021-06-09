2021 AÖF yaz okulu kayıtları, AÖF yaz okulu ders başlandığı 2021 AÖF yaz okulu sınavları

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ne zaman yapılacak? 2021 AÖF yaz okulu kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu 2021 ne zaman? AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2021, AÖF yaz okulu dersler ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu ders seçimi ne zaman yapılacak? soruları Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak için AÖF yaz okulu 2021 takviminin açıklanmasını bekleyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor.

2021 AÖF yaz okulu sınav ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu 2021 sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak? AÖF yaz okulu kayıt yenileme, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu? İşte AÖF Yaz okulu sınav takvimi 2021 detayları.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okuluna ilişkin takvimi açıkladı. AÖF yaz okulu takvimine göre, Yaz Okulu Açılmayan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih 25 Haziran 2021.

AÖF yaz okulu kayıt yenileme ne zaman?

AÖF yaz okulu kayıt yenileme tarihi yine öğreniler tarafından merak ediliyor. AVF yaz okulu kayıt yenileme tarihini 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

AÖF yaz okulu dersleri ne zaman başlıyor?

AÖF yaz okulu ders başlangıç tarihi ne zaman? AÖF 2021 yaz okulu ders başlangıcı 5 Temmuz 2021.

AÖF yaz okulu dersleri ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu ders bitiş tarihi ise yine AÖF 2021 yaz okulu takvimine bakıldığında 20 Ağustos 2021 olarak görünüyor.

AÖF yaz okulu sonu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sonu sınavı ne zaman yapılacak? AÖF 2021 yaz okulu sonu sınav tarihi ne zaman? AÖF Yaz Okulu Sonu Sınavları 3-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF yaz okulu sonu mazeret sınavları ne zaman?

2021 AÖF yaz okuyu mazeret sınav tarihi 06-08 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu tek ders sınavı başvuruları ne zaman bitiyor?

AÖF yaz okulu tk ders sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? 13 Eylül 2021 tarihinde bitecek.

AÖF tek ders sınavı 2021 ne zaman?

AÖF 2021 tek ders sınavı 15 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF 2021 yaz okulu sınav takvimi