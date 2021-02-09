2021 AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? 2021 AÖF ders seçimi nasıl yapılıyor?

Açık Öğretim Fakültesinin, kayıt yenileme tarihleri beklenirken sonunda AÖF’den açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre ikinci dönem kayıt yenileme takviminin belli olduğu bildirildi. İşte” 2021 AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman, 2021 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2021 AÖF ders seçimi nasıl yapılıyor?” sorularının cevabı…

2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.

2021 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF’den kayıt yeniletecek öğrenciler, (Açık öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit 285 TL Açık öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit 405 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 305 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarının ücretini yatıracaklardır.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için 80 TL ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için 120 TL ilave edilecektir.

2021 AÖF kayıt yenileme/ ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF kayıt yenileme tarihlerinden sonra merak edilen konular arasında ders seçimi bulunuyor. Açık Öğretim Fakültesinden kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.

Ders seçim işlemini, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) sitesi üzerinden yapabilirsiniz.