  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 AÖF bahar dönemi sınav online olarak mı yapılacak?
Eğitim

2021 AÖF bahar dönemi sınav online olarak mı yapılacak?

Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavının nasıl yapılacağı adayları tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi sınavı nasıl yapılacak ve sınavlar online mı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 13:56:00 -
2021 AÖF bahar dönemi sınav online olarak mı yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri şubat ayında sona ermişti. Kayıt yenileme işlemini yapanlar, AÖF bahar dönemi sınavının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. AÖF bahar dönemi sınavı hakkında kurumdan bir duyuru yapıldı. İşte merak ettiğiniz haberlerin devamı…

2021 AÖF bahar dönemi sınav online olarak mı yapılacak?

AÖF üniversitesinden "#Açıköğretim, #İktisat ve #İşletme Fakülteleri 2020-2021 #Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (#ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır." şeklinde açıklama yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Bugün Çölaşan'ı okuyan laikçiler, neye uğradığını şaşırdı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Batıdan devşirmesi 'günler'le ilgili bozuk saat misali dikkat çeken tespitlerde bulundu. Çölaşan, "Kadınlar Günü'..
Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: S-400 konusunda endişeliyiz fakat...
Dünya

Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: S-400 konusunda endişeliyiz fakat...

Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, S-400 meselesinde Türkiye'ye endişelerini ilettiğin..
Mütedeyyin kesime şirin görünmek isteyen Kaftancıoğlu fena yakalandı
Gündem

Mütedeyyin kesime şirin görünmek isteyen Kaftancıoğlu fena yakalandı

İstanbul'da başörtülü filyasyon görevlisi Diş Hekimi Tuğba Taşkın Öztürk'e hakaret eden Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay