2021 AÖF bahar dönemi sınav online olarak mı yapılacak?
Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavının nasıl yapılacağı adayları tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi sınavı nasıl yapılacak ve sınavlar online mı olacak?
AÖF kayıt yenileme işlemleri şubat ayında sona ermişti. Kayıt yenileme işlemini yapanlar, AÖF bahar dönemi sınavının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. AÖF bahar dönemi sınavı hakkında kurumdan bir duyuru yapıldı. İşte merak ettiğiniz haberlerin devamı…
2021 AÖF bahar dönemi sınav online olarak mı yapılacak?
AÖF üniversitesinden "#Açıköğretim, #İktisat ve #İşletme Fakülteleri 2020-2021 #Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (#ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır." şeklinde açıklama yapıldı.