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Eğitim 2021 AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücreti nasıl yatırılır?
Eğitim

2021 AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücreti nasıl yatırılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücreti nasıl yatırılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:40:00 - 2021-02-15 14:41:05
2021 AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücreti nasıl yatırılır?

Bugün AÖF öğrencileri için 2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Kayıt yenileyecek olan öğrenciler, ilk önce ders seçimi yapmaları gerekiyor. Ders seçimi yapmadan ödeme işlemlerine geçilemiyor. Bu sebeple AÖF kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin ilk etapta ders seçimi yapmaları şart.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemlerinin ilk adımı olan ders seçimini öğrenciler, AÖF’ün resmi internet sitesi aof.anadolu.edu.tr adresinden “Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu” bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile kolayca yapabilecek.

AÖF harç ödemesi nasıl yapılır?

Ders seçiminden sonra açılan “Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü” sayfasında yer alan ödeme bilgilerine ATM yahut internet bankacılığı üzerinden ödemeler yapılacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecek. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacak.

Daha fazla detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kişiler en yakın AÖF bürosuna giderek ya da 0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK hattından bilgi alabilirler.

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