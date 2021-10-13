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Eğitim 2021 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

2021 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES 2 sınavı 19 Eylül’de yapıldı. ÖSYM ALES 2 sınav sonuçlarını 12 Ekim’de açıkladı. ALES 2 sınavının tamamlanmasıyla birlikte ALES 3 başvuru heyecanı başladı. Pek 2021 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES/3 başvurusu ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:41:00 - 2021-10-13 16:43:40
2021 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES sınavı nedir?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim, öğretim planlamacısı, kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,

Lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır. 

ALES ne zaman, nerelerde yapılır?

Sınav yılda ÜÇ kez İlkbahar (genellikle Mayıs ayı içerisinde), Yaz ve Sonbahar (genellikle Kasım ayı içerisinde) dönemlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te yapılır.

ALES’e kimler başvurabilir?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES’te kaç soru sorulmakta?

ALES sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.

 

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