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Eğitim 2021 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Eğitim

2021 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları için bekleyiş sürüyor. ALES/1 sonuçlarını bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. ALES sonuçları ne zaman belli olacak? ALES 2021/1 sonuçları açıklandı mı, kaç yıl geçerli?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:44:00 -
2021 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2021 ALES sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı belli oldu. Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları merak ediliyor.

2021 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.

ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

2021 ALES 1. DÖNEM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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