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Eğitim 2021 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru tarihi
Eğitim

2021 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru tarihi

Önümüzdeki ALES sınavına hazırlanan adaylar, sınav takvimini araştırıyorlar. Peki 2021 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 ALES sınav takvimi…

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:18:00 -
2021 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru tarihi

Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak olan atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav başvuru tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ÖSYM sınav takvimi açıklanması ardından belli oldu. Peki 2021 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM sınav takviminde belli olan 2021 ALES-1, 2 sınav başvuru tarihleri şöyle:

2021 ALES-1 sınav başvuru tarihi

2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Başvuru tarihi 12.03.2021 ile 22.03.2021 tarihinde yapılacak.

2021 ALES-1 geç başvuru tarihi

2021 ALES başvuru tarihleri arasında başvurularını tamamlayamayanlar 01.04.2021 tarihinde geç başvuru yapabilecekler.

2021 ALES-1 sınav tarihi

Binlerce adayın katılması beklenen 2021 ALES ise 02.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 ALES-2 sınav başvuru tarihi

2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Başvuru tarihi 03.08.2021 ile 11.08.2021 tarihinde yapılacak.

2021 ALES-2 geç başvuru tarihi

2021 ALES başvuru tarihleri arasında başvuru yapamayanlar 17.08. 2021 tarihinde geç başvuru yapabilecekler.

2021 ALES-2 sınav tarihi

Binlerce adayın katılması beklenen 2021 ALES-2 ise 19.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

 

 

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