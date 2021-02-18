2021 ALES başvuru tarihi ne zaman? 2021 ALES 1, ALES 2 geç başvuru tarihi ne zaman?
ALES, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınava verilen isimdir. Peki, 2021 ALES başvuru tarihi ne zaman ve geç başvuru tarihi ne zaman?
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavının başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminden sonra ALES sınavına girecek olan adaylar, tarafından merak konusu olan sınav başvuru tarihleri ve geç başvuru tarihleri internette araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 ALES 1 başvuru tarihi ne zaman?
2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru tarihi 12.03.2021 ile 22.03.2021 tarihinde yapılacak.
2021 ALES 1 geç başvuru tarihi ne zaman?
2021 ALES başvuru tarihleri arasında başvuru yapamayanlar 01.04. 2021 tarihinde geç başvuru yapabileceği duyuruldu.
2021 ALES 1 sınav tarihi ne zaman?
On binlerce adayın katılması beklenen 2021 ALES sınavıysa 02.05.2021 tarihinde yapılacak.
2021 ALES 1 sonuç tarihi ne zaman?
02.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 DGS sınavı sonuçları 27.05.2021 tarihinde açıklanacak.
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2021 ALES 2 sınav başvuru tarihi ne zaman?
2021 ALES başvuru tarihi 03.08.2021 ile 11.08.2021 tarihinde yapılacak.
2021 ALES-2 geç başvuru tarihi ne zaman?
2021 ALES başvuru tarihleri arasında başvuru yapamayanlar 17.08. 2021 tarihinde geç başvuru yapabileceği bildirildi.
2021 2 ALES 2 sınav tarihi ne zaman?
On binlerce adayın katılması beklenen 2021 ALES ise 19.09.2021 tarihinde yapılacak.
2021 ALES 2 sınav sonuç tarihi ne zaman?
19.09.2021 Tarihinde gerçekleştirilecek 2021 DGS sınavı sonuçları 14.10.2021 tarihinde açıklanacak.
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2021 ALES-3 sınav başvuru tarihi ne zaman?
2021 ALES Başvuru tarihi 06.10.2021 ile 14.10.2021 tarihinde yapılacak.
2021 ALES-3 geç başvuru tarihi ne zaman?
2021 ALES başvuru tarihleri arasında başvuru yapamayanlar 21.10. 2021 tarihinde geç başvuru yapabileceği duyuruldu.
2021 ALES sınav tarihi ne zaman?
On binlerce adayın katılması beklenen 2021 ALES ise 21.11.2021 Tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 ALES sınav sonuç tarihi ne zaman?
21.11.2021 Tarihinde gerçekleştirilecek 2021 DGS sınavı sonuçları 16.12.2021 tarihinde açıklanacak.