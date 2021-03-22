2021 Açık öğretim okulları sınavları ne zaman?

MRB Açık Lise sınavları ne zaman? Sorusu merak konusu oldu. AÖL sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla öğrenciler 'AÖL 2. dönem sınavları online mı olacak?' Sorusuna yanıt arıyor. 2021 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ile ilgili beklenen açıklamalar MEB'den geldi.

AÖO sınav tarihleri 2021

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi olacak.

Açık öğretim okullarında kayıtlı tüm öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri için, öğrencilik durumlarına bakılmaksızın kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından yapıldı.

Öğrenciler, sınav uygulamalarıyla ilgili her türlü bilgiye, açık öğretim okullarının resmi internet sitelerinden ulaşabilecek.

Sisteme giriş şifresi olmayan veya unutan öğrenciler AÖK Bilgi Yönetimi sisteminde bulunan "şifrem unuttum" seçeneğinden veya MEBİM " 444 0 632" danışma hattından şifre alabilirler.

2021 Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. ‘Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, “1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.” demişti.