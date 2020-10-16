2020'nin ilk 6 ayında 5 bin 313 kişi ABD vatandaşlığından çıkmak için başvuru yaptı

NEW YORK (AA) - 2020’nin ilk yarısında 5 bin 300’den fazla Amerikalının ABD vatandaşlığından ayrıldığı belirtildi.

Her üç ayda isim listesini yayımlayan devletin resmi gazetesi Federal Sicil’e göre, 2020’nin ilk 6 aylık kayıtlarında 5 bin 313 Amerikalı vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulundu.

Uzmanlar, oranın aynı şekilde devam etmesi halinde yıl sonuna kadar 10 bin kişinin Amerikan vatandaşlığından çıkabileceği tahmininde bulundu.

Son 10 yılda 37 bin kişinin pasaportlarını ve yeşil kartlarını iptal ettiği aktarılırken, 2016 yılında 5 bin 409 kişi Amerikan vatandaşlığından çıkmıştı.

Uzmanlar, vatandaşlıktan çıkmada en büyük nedenin ABD dışında yaşayan vatandaşların her yıl vergi beyannamelerini doldurma yükümlülüğünden kurtulma isteğinden kaynaklandığı tahmininde bulunuyor.

ABD, Eritre ile birlikte, nerede yaşarlarsa yaşasın vatandaşlarından her yıl vergi beyannamesi doldurmasını zorunlu kılan dünyadaki iki ülkeden biri konumunda.

ABD Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, ABD dışında yaklaşık 9 milyon Amerikan vatandaşı yaşıyor.

- Vatandaşlıktan çıkma ücreti 2 bin 350 dolar

Federal Sicil’in internet sayfasındaki bilgilere göre, ABD vatandaşlığından çıkmak isteyen kişinin 2 bin 350 dolar servis ücreti ödemesi gerekiyor.

Ayrıca varsa önce birikmiş vergi borçlarını ödemesi ve eğer ülkede 2 milyon doların üstünde serveti bulunuyorsa bunu satmış gibi çıkış vergisini de borcuna dahil etmesi isteniyor.