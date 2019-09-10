“2020’de yüzde 5 büyüme mümkün”

Hafta sonu ekonomistlerle yaklaşık 5 saat süren bir toplantıda yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Küresel ticaret savaşlarının Türk ekonomisine yansımalarının yanı sıra ortaya çıkan fırsatların değerlendirildiği toplantıda, Bakan Albayrak’ın önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5 büyümenin mümkün olduğunu ifade ettiği belirtildi. Bakan Albayrak’ın 2019 için pozitif büyüme beklediğini ifade ettiği toplantıda, büyüme, bütçe dengesi, özel sektörün döviz borçluluğu ve bundan sonrasında atılacak adımların ele alındığı kaydedildi. Bakan Albayrak’ın vergi reformuyla ilgili çalışmaların devam ettiği, Hal Yasası’nı da önümüzdeki bir iki ay içerisinde somutlaşacağı açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

Vergiye yeni düzenleme geliyor

Bakan Albayrak’ın toplantıda yaptığı açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle özetlendi:

l Vergi reformu çalışmaları sürüyor. 2018-2020 yılları için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılan Kurumlar Vergisi’nde 2020 sonu gelmeden bir indirim yapılması konusunda çalışılıyor. Gelir vergisinde (GV) ise daha adaletli bir yaklaşım esas alınacak bir sistem üzerinde çalışılıyor.

l Cari açık ve enflasyonda son bir yılda kırılganlığı azaltmak adına birçok adım atıldı ancak süreci “yolun başındayız” sözleriyle nitelendiren Albayrak, iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

l Enflasyonda eylülde büyük ihtimal tek hanenin görüleceğini belirten Albayrak, ardından enflasyonda bir miktar yükseliş olacağını da belirtti. Albayrak “enflasyonu orta uzun vadede mutlaka %5’in altına indirmemiz gerekiyor” ve “enflasyonu kalıcı indiremeden bir üst lige çıkamayacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi.

YEP çalışmaları sürüyor

l Albayrak YEP’in bu ay bitmeden açıklanabileceğini söyledi.

l Büyüme için bu yıl pozitif, önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği yüzde 5 mümkün mesajı verildi.

l Katılımcılar bütçe açığının GSYH’ya oranının bu yıl yüzde 3’ün altında kalacağı, önümüzdeki yıllarda da maastricht kriteri olan yüzde 3’ün altında kalmanın esas alınacağı bir uygulama izlenimi edindiler.

l Albayrak TCMB’nin kredilerin doğru noktalara yönlendirmesi ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirtti. Katılımcılar bunu 2020’de gündeme gelmek üzere zorunlu karşılık oranlarının kredi segmentlerine bağlı olarak farklı uygulanabileceği bir çalışma olarak algıladı.

l Albayrak kurda rekabetçi bir politika benimsenmesinin istendiğini söyledi.

100 milyar dolarlık görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 günlük ziyaret için Türkiye’de bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından, “ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir defa daha vurguladık” paylaşımında bulundu.