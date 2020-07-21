2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS üniversite tercihleri başladı mı? ÖSYM'den son dakika gelen duyuruya göre 2020 yılı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımlandı. 2020 yılı YKS başvuru sonuçları ÖSYM üzerimde 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:00 ile açıklanacak. YKS sonuçları sonrası ise üniversite tercihleri başlayacak. ÖSYM 2020 YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM YKS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile üniversite tercih başvuru tarihi.
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlana sınav ve başvuru takvimine göre 2020 yılı YKS başvuru sonuçları ÖSYM resmi internet adresi üzerimde 28 Temmuz 2020 tarihi itibari ile ulaşılabilecek. Adaylar sonuçlarına saat 10:00 ile açıklanacak.
2020-YKS tercih kılavuzu yayınlandı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır. Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
Sınavların açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak. ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak" dedi.
2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayınız