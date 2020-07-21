2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlana sınav ve başvuru takvimine göre 2020 yılı YKS başvuru sonuçları ÖSYM resmi internet adresi üzerimde 28 Temmuz 2020 tarihi itibari ile ulaşılabilecek. Adaylar sonuçlarına saat 10:00 ile açıklanacak.

2020-YKS tercih kılavuzu yayınlandı

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır. Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Sınavların açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak. ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak" dedi.

2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayınız