2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlenen öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. ÖSYM'nin güncellenen 2020 tarihli takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi.

Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt bulacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.