2020 yılının en çok satılan kitapları
Geride bıraktığımız 2020 yılında en çok satılan kitapları bir araya getirdik. Kitap listesi oluştururken bu kitapları da ekleyebilirsiniz.
En çok satılan ve okunan kitaplar:
Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo
Uzun Hikaye – Mustafa Kutlu
1984 - George Orwell
Beyaz Gemi – Cengiz Aytmatov
Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
Ikigai Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı – Frances Miralles
Bir Değirmendir Bu Dünya – Cahit Zarifoğlu
Şeker Portakalı – Jose Mauro De Vasconcelos
Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley
İrade Terbiyesi – Jules Payot
İnsan Neyle Yaşar? – Lev Nikolayeviç Tolstoy