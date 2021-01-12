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Kültür - Sanat 2020 yılının en çok satılan kitapları
Kültür - Sanat

2020 yılının en çok satılan kitapları

Geride bıraktığımız 2020 yılında en çok satılan kitapları bir araya getirdik. Kitap listesi oluştururken bu kitapları da ekleyebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:13:00 -
2020 yılının en çok satılan kitapları

En çok satılan ve okunan kitaplar:

Bir İdam Mahkumunun Son Günü – Victor Hugo

Uzun Hikaye – Mustafa Kutlu

1984 - George Orwell

Beyaz Gemi – Cengiz Aytmatov

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Ikigai Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı – Frances Miralles

Bir Değirmendir Bu Dünya – Cahit Zarifoğlu

Şeker Portakalı – Jose Mauro De Vasconcelos

Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley

İrade Terbiyesi – Jules Payot

İnsan Neyle Yaşar? – Lev Nikolayeviç Tolstoy

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