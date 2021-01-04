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Ekonomi 2020 yılı enflasyon rakamı açıklandı
Ekonomi

2020 yılı enflasyon rakamı açıklandı

Memur ve işçilerin takip ettiği enflasyon rakamları belli oldu. Yıllık enflasyon yüzde 14,60 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:07:00 - 2021-01-04 10:50:15
2020 yılı enflasyon rakamı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 14,60, aylık yüzde1,25 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde12,28 artış gerçekleşti.

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