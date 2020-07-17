2020 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Süper Lig’de sonlara yaklaşılırken vatandaşlar transfer sezonunun ne zaman açılacağını araştırıyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türkiye'de transfer döneminin ne zaman başlayacağını açıkladı. Peki transfer sezonu ne zaman açılacak?
Süper Lig’de şampiyon belli oluyor. Yarış tüm hızıyla devam ederken, düşme hattında da ortalık kızıştı.
Takımlarına gelecek oyuncuları merakla bekleyen taraftarlar, gelecek sezona daha güçlü başlangıç yapmak isteyen takımların transfer haberlerini heyecanla bekliyor.
Transfer sezonu ne zaman açılacak?
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Türkiye’de yaz transfer döneminin 1 Temmuz’da başlayıp 22 Eylül’de sona ereceğini açıkladı.