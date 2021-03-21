2020 TYT’den 200 puan alanlar MSÜ sınavına girecek mi? MSÜ’ye yerleştirme nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), yapılacaktır. 2021 MSÜ sınava başvurular, 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek olan ÖSYM 2021 MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak.

2020 TYT’den 200 puan alanlar MSÜ sınavına girer mi?

Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Milli Savunma Üniversitesi’nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

MSÜ’ye yerleştirme nasıl yapılacak?

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2021-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2021-YKS TYT taban puanı almış olmak,

Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2021-YKS TYT (2020-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2021-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 2021- YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2021-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş MSÜ taban puan türünü almış olmak,

MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.

ÖSYM 2021 MSÜ sınavı başvuru kılavuzu için tıklayın