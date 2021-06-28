2020 TYT puanı 200’ün üzerinde ise 2021 YKS tercihi özel yetenek sınavına kullanılır mı?
2020 TYT puanı 200’ün üzerinde ise 2021 YKS özel yetenek tercihinde bulunur mu? 2021 YKS sınavı tamamlandı. YKS sınavına girenler arasında 2020 YKS sınavında TYT 200 ve üzeri puan alanlar da oldu. Peki 2020 TYT’de 200 ve üzeri puanı 2021 özel yetenek sınavına nasıl başvuruda bulunur?
2020-TYT puanım 200’ün üzerinde, 2021-YKS’ye girmeden 2020 puanımla Özel Yetenek Sınavlarına başvurmak istiyorum. 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorunda mıyım? 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.