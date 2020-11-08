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Spor 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan birinci oldu
Spor

2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan birinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:41:23 -
2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan birinci oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Red Bull sponsorluğunda düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda birinciliği Ali Türkkan kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, WRC8 oyunu üzerinden hem PC hem de Play Station platformları üzerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen elemeler sonucu belirlenen en iyi 14 sürücü, 7 ayaktan oluşan şampiyonada mücadele etti.

Eski ve yeni birçok aktif otomobil sporcusunun da katıldığı elemelerin sonunda Ali Türkkan, Eralp Kumartaşlıoğlu, Yağız Avcı, Reha Aybey, Muzaffer Tayyip Odabaş, Ali Doğan, Uzay Kaştaş, Yağız Çalhan, Teoman Kaya, Kemal Tarık Sabuncu, Mehmet Gök, Mert Tegul, Burak Tegul ve Can Akbulut şampiyonada yarışmaya hak kazanan isimler oldu.

Monte Carlo Rallisi ile başlayan, İsveç, Finlandiya, Almanya, Katalonya ve Korsika ayaklarının ardından Türkiye Rallisi ile sona eren çevrim içi şampiyonada 6 birincilik ile 1 ikincilik elde eden Ali Türkkan, toplamda 135,8 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada Yağız Çalhan 99,8 puanla ikinci, Muzaffer Tayyip Odabaş da 79,4 puanla üçüncü sırayı aldı.


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