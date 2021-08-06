  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Manisa Valiliği'nden açıklama: 6 ölü, 37 yaralı
Türkiye değil onlar aciz
Rusya duyurdu: Saldırı olursa harekete geçeceğiz
Uygulanan aşı miktarı 75 milyonu geçti
Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli güreşçi Taha Akgül bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti
Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli güreşçi Taha Akgül bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:06:00 -
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli güreşçi Taha Akgül bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti

Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay