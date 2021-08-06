  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Manisa Valiliği'nden açıklama: 6 ölü, 37 yaralı
Türkiye değil onlar aciz
Rusya duyurdu: Saldırı olursa harekete geçeceğiz
Uygulanan aşı miktarı 75 milyonu geçti
Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi
Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:06:00 -
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finale yükseldi

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.

İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay