2020 LGS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu mu? sorusu LGS'ye girecek olan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilirken sınav tarihlerinde de değişiklikler yapıldı. LGS ile ilgili ise net tarih konuşulması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Peki, Toplantıda LGS'nin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu mu?