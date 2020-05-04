2020 LGS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu mu?
2020 LGS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu mu? sorusu LGS'ye girecek olan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilirken sınav tarihlerinde de değişiklikler yapıldı. LGS ile ilgili ise net tarih konuşulması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Peki, Toplantıda LGS'nin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu mu?
2020 LGS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu mu?
LGS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili gözer kabine toplantısına çevrildi. LGS ertelendi mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. LGS 2020 yılında 7 Haziran’da yapılacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavın ileri bir tarihe alınıp alınmayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti. Toplantı saat 15:10 itibari ile başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Kabine toplantısında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihleri ve corona salgını sonrası normalleşme planı ele alınacak.
Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüs ile mücadele süreçlerine ilişkin sunumlar yapacak.
LGS ertelenecek mi?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantı 15:10 itibari ile başladı. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar olacak.
Okullarda eğitim 1 Haziran'da kademeli olarak başlayacak. Liselere Giriş Sınavı LGS'nin de planlandığı gibi 7 Haziran'da yapılması hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti.